Malatya'da Trenin Otomobile Çarptığı Kazada 5 Kişi Yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, hemzemin geçitten geçerken meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Dolamantepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 44 AHF 432 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı. Kazada sürücü M.A. ile yanındaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel