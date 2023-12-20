Malatya'da Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaya Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya'da yolun karşına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Battalgazi ilçesinin Çöşnük Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki 34 BRP 762 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher B'ye (29) çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Seher B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.