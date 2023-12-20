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Malatya'da Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaya Hayatını Kaybetti

20 Aralık 2023 19:02 Güncelleme: 19:04 Abone Ol

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.