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Malatya'da Yolcu Otobüsünde 12,7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da Yolcu Otobüsünde 12,7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Malatya'da yapılan yolcu otobüsü denetiminde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Valilik, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Vali Seddar Yavuz, x sosyal medya hesabından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yavuz, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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