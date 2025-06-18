Malatya'da Yerinde Dönüşüm Projesi Başvuruları 30 Haziran'da Sona Eriyor

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da başlatılan 'Yerinde Dönüşüm Projesi' için başvuruların 30 Haziran 2023'te sona ereceği duyuruldu. Vatandaşların hibe ve kredi imkanlarından yararlanabilmesi için gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamındaki başvuruların 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, depremlerin ardından vatandaşların kendi konutlarının olduğu bölgede evlerini yapmalarına fırsat veren "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvurular 30 Haziran'da sona erecek denildi.

Başvuru yapmayanların hibe ve krediden yararlanamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran 2025 tarihine kadar yapı ruhsatı alınmadığı takdirde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi hakkından faydalanılamayacak. 'Yerinde Dönüşüm Projesi' hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar, dilekçe, numarataj, kimlik fotokopisi, zemin etüdü, mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik projesi, yüzde 51 salt çoğunluğun sağlanmış olan noter onaylı müteahhit sözleşmesi, şantiye şefi sözleşmesi, yapı denetim sözleşmesi ve proje kontrol formu ve tutanağıyla birlikte Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ikinci katındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekiyor. "

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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