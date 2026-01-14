Haberler

Malatya'da sahipsiz hayvanlar için yapılan barınak hizmete başladı

Güncelleme:
Battalgazi Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için modern bir barınak inşa etti. Hayvanların sağlık, bakım ve barınma süreçleri titizlikle yürütülecek. Veteriner Hekim Nazlıcan Erbek, kabul edilen hayvanlara detaylı muayene yapıldığını ve sağlık sorunları olanların tedavi edileceğini belirtti.

Malatya'da Battalgazi Belediyesince yapımı tamamlanan barınakta sahipsiz hayvan kabülüne başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahipsiz hayvanlar için yapılan barınakta, hayvanların sağlık, bakım ve barınma süreçleri titizlikle yürütülecek.

Modern altyapısı, kapalı ve açık padokları ile doğal yaşam alanları bulunan barınakta hayvanların sağlık ve refahı öncelikli olarak ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Nazlıcan Erbek, barınağa kabul edilen tüm hayvanların ilk aşamada detaylı genel muayeneden geçirildiğini belirtti.

Erbek, şunları kaydetti:

"Sağlık problemi tespit edilen hayvanlarımız, gerekli tedavi süreçlerinden geçirilerek yeniden sağlıklarına kavuşturuluyor. Hayvanların toplanma işlemleri, eğitimli ve deneyimli ekiplerimiz tarafından etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor ve güvenli şekilde barınağımıza ulaştırılıyor. Kabul edilen hayvanlarımız, cinsiyetlerine, ırklarına ve sağlık durumlarına göre uygun padoklara yerleştiriliyor. Barınma sürecinde hayvanlarımızın refahı ön planda tutuluyor, günlük beslenmeleri üç öğün olacak şekilde planlanıyor ve su ile beslenme ihtiyaçları hijyenik koşullarda karşılanıyor."

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
