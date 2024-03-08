Malatya'da Yaralı Kartal Kurtarıldı

Malatya'da jandarma ekiplerinin kırsalda bulduğu yaralı kartal, tedavi edilmesi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma personeli, yaralı kartalı fark etti.

Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.

Tim, yaralı kartalı teslim alarak, tedavi edilmek üzere Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.