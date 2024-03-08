Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Yaralı Kartal Kurtarıldı

Güncelleme:

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda bulunan yaralı kartal, tedavi edilmek üzere doğa koruma ve milli parklar şubesine teslim edildi. Kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Malatya'da jandarma ekiplerinin kırsalda bulduğu yaralı kartal, tedavi edilmesi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma personeli, yaralı kartalı fark etti.

Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.

Tim, yaralı kartalı teslim alarak, tedavi edilmek üzere Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Malatya Hayvan Hakları Malatya Çevre Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Atakan Duran kimdir? İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran kimdir? Melih Terzioğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Melih Terzioğlu kimdir? Ertunç Tezcan kimdir? İYİ Parti İzmir Urla Belediye Başkan adayı Ertunç Tezcan kimdir? Aslan Sezgin kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Aslan Sezgin kimdir? Erman Çıkar kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Erman Çıkar kimdir? Güven Kılıç kimdir? İYİ Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Güven Kılıç kimdir? Tanzer Sucu kimdir? İYİ Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı Tanzer Sucu kimdir? Ergün Özgün kimdir? İYİ Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Ergün Özgün kimdir? Halil Çokgüler kimdir? İYİ Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Halil Çokgüler kimdir? Olcay Oral kimdir? İYİ Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Olcay Oral kimdir? Nizamettin Yılmaz kimdir? İYİ Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Nizamettin Yılmaz kimdir? Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title