Malatya'da Depremzedelere 367 Konut Teslimi

Malatya'da Depremzedelere 367 Konut Teslimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 367 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 367 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 79, Polat Mahallesi'nde de 288 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi.

Yolkoru Mahallesi'nde gerçekleştirilen teslim törenine katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un himayelerindeki asrın inşa seferberliğiyle depremin izlerinin silindiğini belirtti.

Depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ettiklerini dile getiren Sungur, evlerin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Sarı, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve hak sahipleri katıldı.

Anahtarlarını teslim alan depremzedeler daha sonra evlerini gezdi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

Rezan gitti, Ersan geldi! Sedat Peker detayı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.