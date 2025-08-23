Malatya'da Depremzedelere 367 Konut Teslimi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 367 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 367 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı.
Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 79, Polat Mahallesi'nde de 288 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi.
Yolkoru Mahallesi'nde gerçekleştirilen teslim törenine katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un himayelerindeki asrın inşa seferberliğiyle depremin izlerinin silindiğini belirtti.
Depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ettiklerini dile getiren Sungur, evlerin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Sarı, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve hak sahipleri katıldı.
Anahtarlarını teslim alan depremzedeler daha sonra evlerini gezdi.