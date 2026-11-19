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MALATYA'da polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte dün uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonrası tespit edilen 4 ev ve 4 kişi üzerinde arama gerçekleştiren polis ekipleri tarafından 2 bin 800 adet sentetik ecza, 25 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı