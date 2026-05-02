Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 905 gram sentetik uyuşturucu ile 4 bin 146 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.