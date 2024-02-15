Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 366 yeşil reçeteye tabi hap, 7,30 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve bir tüfek ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.