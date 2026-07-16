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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda binlerce sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 9-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan fiziki ve teknik takip sonrası şüpheli görülen 2 araçta arama yapıldı. Aramalarda; 3 bin 26 sentetik hap, 72 gram metamfetamin, 8 gram sentetik kannabinoid ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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