Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 8 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1966 sentetik hap, 465 gram esrar ve 157 gram bonzai ele geçirildi.

MALATYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir haftalık teknik ve fiziki tabinin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1966 sentetik hap, 465 gram esrar ve 157 gram bonzai ele geçirildi. Ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı! Uzmanlardan korkutan uyarı

DSÖ'nün en büyük bağışçısı gitti! Küresel sağlıkta alarm zilleri
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü