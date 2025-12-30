Haberler

Malatya'da 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, operasyona ilişkin bilgi verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yavuz, Malatya-Sivas kara yolu üzerinde bir araçta ve 2 zanlının üzerinde yapılan aramada 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, zanlıların gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
