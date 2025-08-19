Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 330 uyuşturucu hap ve 81 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilere yönelik fiziki takip sonrası 2 ayrı operasyon düzenlendi. Ekiplerin 5 adres ve 2 araçta yaptığı aramalarda, 26 bin 330 uyuşturucu hap ve 81 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 şüpheli ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.