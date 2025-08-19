Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 330 uyuşturucu hap ve 81 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 330 uyuşturucu hap ve 81 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilere yönelik fiziki takip sonrası 2 ayrı operasyon düzenlendi. Ekiplerin 5 adres ve 2 araçta yaptığı aramalarda, 26 bin 330 uyuşturucu hap ve 81 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 şüpheli ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.