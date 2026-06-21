Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19-21 Haziran'da uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 125 sentetik ecza hapı, 212 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi, 7 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.