Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Malatya'da 19-21 Haziran'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza hapı, uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19-21 Haziran'da uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 125 sentetik ecza hapı, 212 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi, 7 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.