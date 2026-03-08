Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı, tamamlanan emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Kentte dün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 bin 227 sentetik ecza maddesi, 102,5 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirmiş, 5 şüpheli ise yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
