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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 bin 798 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 bin 798 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 2 ikamet ve araçta yaptıkları aramada, 36 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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