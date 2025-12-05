Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı, yapılan aramalarda ele geçirilen sentetik ecza hapları ve kokainle birlikte tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 1370 sentetik ecza hap, 7,31 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel