Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Haberler

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 14 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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