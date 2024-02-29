Malatya'da tren garında 1 kilo 345 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi.

Hekimhan Tren Garı'nda durdurulan tren içerisinde bulunan kadın şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 parça halinde margarin kutuları içerisinde 1 kilo 345 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler B.G, R.G. ve C.A. gözaltına alındı.