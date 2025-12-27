Haberler

Otomobil trambüs direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki Berkay Uçkun hayatını kaybetti, sürücü Ramazan Sefa Y. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da trambüs direğine çarpan otomobildeki Berkay Uçkun (25) yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan Sefa Y., ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Sefa Y.'nin kontrolünü kaybettiği 34 EE 6951 plakalı otomobil, trambüse elektrik veren direğe çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde otomobildeki Berkay Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Ramazan Sefa Y. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Berkay Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

