Trafikte sopalı tartışmaya 180 bin TL ceza

Malatya'da iki sürücü arasında yol verme meselesinden çıkan tartışma sonucu bir sürücü, diğerinin aracına sopa ile zarar verip tehdit etti. Polis, saldırgan sürücüyü yakalayarak 180 bin TL ceza uyguladı ve aracını 60 gün trafikten men etti.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen otomobillerin sürücüleri F.E. ve İ.Y. trafikte yol verme meselesinden tartıştı. İ.Y., yolu keserek aracından inip sopayla F.E.'nin otomobiline zarar vererek tehdit etti. F.E., geri manevrayla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, İ.Y. ise elinde sopa ile aracı kovaladı. Ardından İ.Y., otomobiline binerek F.E.'nin aracına çarptı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine polis ekipleri, İ.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihlallerin karşılığında İ.Y.'ye 180 bin TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
