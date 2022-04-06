Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralı

Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde Y.A, idaresindeki 44 ACS 110 plakalı otomobil ile O.D, yönetimindeki 01 KE 097 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, sürücüler Y.A. ve O.D. ile araçlarda bulunan M.A.G, M.A, ile E.S.K, yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.