Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralı

Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde Y.A, idaresindeki 44 ACS 110 plakalı otomobil ile O.D, yönetimindeki 01 KE 097 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, sürücüler Y.A. ve O.D. ile araçlarda bulunan M.A.G, M.A, ile E.S.K, yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, Otomobil, Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title