Malatya'da Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Çelik (29) yönetimindeki 23 BC 278 plakalı otomobil ile Mehmet Şirin Çakıcı'nın (45) kullandığı 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Saliha Tosun (74) ve Zöhre Gökalp (58) hayatını kaybederken, Kübra Çelik (29) ve Bartu Vedat Çelik (3) yaralandı.

Hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.