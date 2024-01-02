Malatya'da trafik kazası: 4 ölü, 31 yaralı

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 31 YARALI

Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kazada 4 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Akçadağ İlçesi Develi Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan D-300 Karayolu üzerinde 02.01.2024 günü saat 06.30 sıralarında Y.K. isimli şahsın yönetiminde bulunan 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde ilerlediği esnada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilmiştir. Yolcu otobüsünün devrilmesinin akabinde PTT'ye ait 06 CHL 767 plakalı kamyon sürücüsü İ.A'nın devrilen otobüse arkadan çarpması sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada, Otobüs sürücüsü ve beraberinde bulunan 31 yolcu yaralanmış, 4 şahıs vefat etmiştir. Yaralı şahıslardan 10'u Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 13'ü Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve 4'ü Battalgazi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır."