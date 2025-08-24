Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek yaralıları hastaneye sevk etti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Yalçınkaya (64) idaresindeki 06 VM 371 plakalı otomobil, Malatya-Ankara kara yolunun TİGEM Kavşağı mevkisinde Aslı Cengiz (24) yönetimindeki 44 ADS 240 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülten Gülbaş'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Yaren Polen Gülbaş (24) ve Emine Çelik (18), ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
