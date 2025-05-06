Malatya'da Tırın Duvara Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında
Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde, bir tırın duvara çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli'nde tırın duvara çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tırın kaza yaptığı anlar görülüyor.
Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde 2 Mayıs'ta, Ö.B. (44) idaresindeki 23 ACF 992 plakalı tır duvara çarpmış, kazada yaralanan sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel