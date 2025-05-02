Malatya'da TIR Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Erkenek Tüneli'nde kontrolden çıkan bir TIR duvara çarparak kaza yaptı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, Erkenek Tüneli'nde kontrolden çıkan TIR'ın duvara çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, akşam Doğanşehir- Malatya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ö.B. yönetimindeki 23 ACF 992 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, TIR'da sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Ağır yaralanan şoför, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.