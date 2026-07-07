Temel kazısında toprak kaydı, 2 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

MALATYA'nın Battalgazi ilçesindeki yerinde dönüşüm kapsamında temel kazısı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 2 katlı binada yaşayanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde, Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yerinde dönüşüm kapsamında yürütülen temel kazısında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sokağı araç trafiğine kapattı. Temel kazısı yapılan alanın bitişiğindeki binada yaşayanlar olası risk nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. AFAD ekipleri, bölgede teknik inceleme başlatırken, binanın güvenli olup olmadığı yapılacak detaylı teknik değerlendirme sonrasında belirlenecek.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı