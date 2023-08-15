Malatya'da Tartışma Sonucu Tabancayla Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan D.P. (68) ile S.K. (49) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, D.P.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipler ruhsat bir adet tabanca bulurken, olay sonrası kaçan D.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA