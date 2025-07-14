Malatya'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada darbedilen Yunus Akçelik, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu darbedilen kişi, yaşamını yitirdi.

Turgut Temelli Caddesi'nde yürüyen Yunus Akçelik ile M.A.T, F.Ç, İ.K. ve İ.Ö.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akçelik, darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akçelik, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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