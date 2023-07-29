Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ilçe hastanesine sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.