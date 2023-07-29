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Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ilçe hastanesine sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Abit A. (49) idaresindeki 31 ACT 096 plakalı minibüs, Hatem B'nin (27) kullandığı 49 DD 241plakalı otomobille, Malatya-Kayseri kara yolu Günpınar yol ayrımı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel

Darende Malatya Güncel Haberler

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