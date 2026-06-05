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Malatya'da takside 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 gözaltı

Malatya'da takside 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 gözaltı
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Malatya'da polis ekiplerinin otobüs terminalinde durdurduğu takside 28 bin 630 sentetik hap bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA' da, polis ekiplerinin otobüs terminalinde durdurduğu takside 28 bin 630 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalarında, kente uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Fiziki ve teknik takip sonrası otobüs terminalinde durdurulan takside arama yapan polis ekipleri, 28 bin 630 adet sentetik hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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