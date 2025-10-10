Malatya'da Şüpheli Valiz Patlatıldı, Boş Çıktı

MALATYA'da, Kongre ve Kültür Merkezi'nin önüne bırakılan valiz, fünye ile patlatıldı. Valiz, boş çıktı.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kongre ve Kültür Merkezi önüne bırakılan valizi fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak çevrede önlem alıp, bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valizin yapılan incelemede boş olduğu tespit edildi. Trafiğe kapanan yol tekrar açılırken, valizin kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.