Malatya'da Suç Örgütü Davası: 116 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Malatya'da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yönelik davanın duruşması, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. 56'sı tutuklu toplam 116 sanığın yargılandığı davada, sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.

Malatya'da, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 116 sanığın yargılandığı davanın oturumu sona erdi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'ndeki Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görüldü.

Polis ekipleri, salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, yurt dışında olması nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan örgütün elebaşı Serdal A. (38) ile firari sanık Turan K. (39) dışındaki tüm sanıklar hazır bulundu.

Duruşmanın görülmesinin ardından tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla, tutuksuz sanıklar ise polis kontrol noktalarından çıkarak salondan ayrıldı.

Duruşma yarınki oturumla sürecek.

Davanın Malatya Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamesinde, sanıkların, "Kasten yaralama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "silahla yağma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma", "tehdit", "silahla tehdit", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi çok sayıda suçtan 5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin kentte suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Şubat'ta operasyon düzenlenmiş, organize suç örgütüne mensup şüpheliler gözaltına alınmış, 56 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
