Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda F.Ö, R.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 3 tabanca, 4 şarjör, 27 fişek, 47 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Ekiplerce uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 liraya da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ö. ve R.A. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.