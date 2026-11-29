Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı aramalarda 1553 sentetik ecza hapı, 294 uyuşturucu hap ve 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen 5 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 1553 sentetik ecza hapı, 294 uyuşturucu hap, 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA