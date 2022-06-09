Malatya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Beydağı Polis Merkezi önünde sohbet eden O.D. ile O.K'ye silahlı saldırı düzenlendi.

Bacaklarından yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler M.Y, O.Y, F.Y. ile V.Y'yi gözaltına aldı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede yerde 1 tabanca ile 2 boş kovan buldu.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Fırat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title