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Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu R.D. ile M.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.K. polis ekiplerince pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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