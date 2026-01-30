Malatya'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 7 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı.

Cirikpınar Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan M.A. ile M.Y. arasında iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

M.A'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu, kaçarak farklı bir iş yerine sığınan M.Y. ile çevrede bulunan 6 kişi yaralandı.

Saçmaların isabet ettiği 7 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli M.A, gözaltına alındı.