Malatya'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Cirikpınar Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.A'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu 7 kişi yaralandı. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Malatya'da silahlı kavgada 7 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı.

Cirikpınar Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan M.A. ile M.Y. arasında iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

M.A'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu, kaçarak farklı bir iş yerine sığınan M.Y. ile çevrede bulunan 6 kişi yaralandı.

Saçmaların isabet ettiği 7 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli M.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

