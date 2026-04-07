Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde M.G. ve Ç.Y. ile K.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y. üzerinde bulunan silahla M.G. ile Ç.Y'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken K.Y. gözaltına alındı.