Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi ve polis soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, Önder Pusat'a (30) isabet etti. Bacağından yaralanan Pusat, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
