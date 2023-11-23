Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 tabanca ele geçirildi

Malatya'da yapılan operasyonda bir otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA - Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, yol uygulama noktasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 5 ruhsatsız tabanca, buldu. Olayla ilgili olarak Y.B. ve B.D.H gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.