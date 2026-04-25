Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
R.K. (29) yönetimindeki 02 AEC 441 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci