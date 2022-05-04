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Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Güncel
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- Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu.

- Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

MALATYA - Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu. Aralıklarla süren yağışla birlikte caddeler su altında kaldı.

Şehir merkezinde öğle sularında başlayan sağanak, doluya dönüştü. Aralıklarla süren yağışla birlikte caddeler su altında kaldı. Kırsal kesimlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı Darende ilçesinde yer yer sele dönüşürken, Akçadağ, Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde etkisini artıran yağışların hayatı olumsuz etkilediği öğrenildi.

Kent genelinde etkili olan yağışların bir süre daha etkili olması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Malatya, su, Güncel, Haberler

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