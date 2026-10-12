Malatya'da sağanak sonrası su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı

MALATYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarılarının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak etkili oldu. Havanın kararmasının ardından gökyüzünde akşam karanlığını aydınlatan şimşek ve gök gürültüsü hareketliliği yaşandı. Etkili olan sağanak nedeni ile kentte birçok yerde su birikintileri meydana geldi. Trafikte seyreden araçlar biriken su nedeni ile ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar arıza yaparak mahsur kaldı. Zaman zaman kentteki bazı alt geçitler tıkanan mazgallar nedeni ile trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri kentin birçok noktasında tıkanan mazgalların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı