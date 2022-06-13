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Sağanak etkili oldu

AA - Okan Coşkun - Güncel
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Malatya'da sağanak hayatı olumuz etkiledi.

Malatya'da sağanak hayatı olumuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra aniden etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Trafik ekipleri devriye gezerek, su biriken noktaları belediye görevlilerine bildirdi.

Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

AA / Okan Coşkun - Güncel

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