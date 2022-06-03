Malatya'da "Porga Çocuk Şenliği" etkinliği düzenlendi - Haberler

Yeşilyurt Belediyesi çocuklara yönelik şenlik düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortaköy, Salkonak, Öncü ve Aşağıköy mahallerinde yaşayan çocuklara yönelik "Porga Çocuk Şenliği" gerçekleştirdi.

Etkinlikte çocuklara Hacivat-Karagöz orta oyunu, sihirbazlık ve animasyon gösterilerinin yanı sıra halat çekme ve sandalye kapma gibi oyunlar oynatıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenlenen şenliklerle çocukların mutlu ve huzurlu olması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çocukların heyecanı ve mutluluğunun paha biçilemez olduğunu aktaran Çınar, "Her şey çocuklarımızın mutluluğu içindir. Mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın bir arada güzel vakit geçirmeleri bizleri sevindirmektedir. Çocuklarımızın etkinlikleri takip ederken yaşadıkları mutluluk, heyecan ve coşku kelimelerle anlatılamayacak kadar değerlidir. İlçemizin dört bir tarafının aynı şekilde mutlu, huzurlu ve sağlıklı olması için gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.