Malatya'da pikapla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 01 FJE 011 plakalı otomobil ile S.H.G'nin kullandığı 34 FFT 672 plakalı pikap Sürgü Mahallesi'nde çarpıştı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan M.Ç, E.Ç. ve İ.İ.Ç'yi çıkardı.
Yaralanan M.Ç, E.Ç, İ.İ.Ç. ile S.S.G, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel