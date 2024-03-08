Malatya'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, K.C. idaresindeki minibüs ile Z.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Malatya'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
K.C. idaresindeki 23 HT 122 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun Hacıyusuflar Mahallesi mevkisinde, Z.B. yönetimindeki 44 AC 170 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Z.B, H.T, K.İ, S.B. ve A.B. ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.